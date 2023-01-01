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Битва за планету Терра 3D
Битва за планету Терра 3D, 2009: актеры и роли
Battle for Terra
Битва за планету Терра 3D
2009 / США
Трейлер
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Битва за планету Терра 3D, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Аристоменис Тсирбас
Aristomenis Tsirbas
В ролях
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Брайан Кокс
Brian Cox
Люк Уилсон
Luke Wilson
Дэвид Кросс
David Cross
Джастин Лонг
Justin Long
Аманда Пит
Amanda Peet
Деннис Куйэд
Крис Эванс
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