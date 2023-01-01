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Битва за планету Терра 3D Битва за планету Терра 3D
Киноафиша Фильмы Битва за планету Терра 3D Битва за планету Терра 3D, 2009: актеры и роли
Battle for Terra Битва за планету Терра 3D 2009 / США
6.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Битва за планету Терра 3D, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Аристоменис Тсирбас Aristomenis Tsirbas
В ролях
Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Люк Уилсон Люк Уилсон Luke Wilson Дэвид Кросс Дэвид Кросс David Cross Джастин Лонг Джастин Лонг Justin Long Аманда Пит Аманда Пит Amanda Peet Деннис Куйэд Крис Эванс Крис Эванс Chris Evans Джеймс Гарнер Джеймс Гарнер James Garner Розанна Аркетт Розанна Аркетт Rosanna Arquette Чад Аллен
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