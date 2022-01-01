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Мой ангел-хранитель Мой ангел-хранитель
Киноафиша Фильмы Мой ангел-хранитель Мой ангел-хранитель, 2009: актеры и роли
My Sister's Keeper Мой ангел-хранитель 2009 / США
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Мой ангел-хранитель, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Кассаветис Ник Кассаветис Nick Cassavetes
В ролях
Камерон Диаз Камерон Диаз Cameron Diaz Алек Болдуин Алек Болдуин Alec Baldwin Эбигэйл Бреслин Эбигэйл Бреслин Abigail Breslin Джоан Кьюсак Джоан Кьюсак Joan Cusack Томас Деккер Томас Деккер Thomas Dekker София Васильева Sofia Vasileva Джейсон Патрик Джейсон Патрик Jason Patric Элизабет Дэйли Элизабет Дэйли Elizabeth Daily Эван Эллингсон Хезер Уолкист
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
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2022, Россия, приключения, катастрофа
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