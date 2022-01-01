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Мой ангел-хранитель
Мой ангел-хранитель, 2009: актеры и роли
My Sister's Keeper
Мой ангел-хранитель
2009 / США
Трейлер
7.5
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Мой ангел-хранитель, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ник Кассаветис
Nick Cassavetes
В ролях
Камерон Диаз
Cameron Diaz
Алек Болдуин
Alec Baldwin
Эбигэйл Бреслин
Abigail Breslin
Джоан Кьюсак
Joan Cusack
Томас Деккер
Thomas Dekker
София Васильева
Sofia Vasileva
Джейсон Патрик
Jason Patric
Элизабет Дэйли
Elizabeth Daily
Эван Эллингсон Хезер Уолкист
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Вышка
Рецензия
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2022, Великобритания / США, триллер
После
Рецензия
Отзывы
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