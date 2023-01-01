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Дама с камелиями
Дама с камелиями, 1936: актеры и роли
Camille
Дама с камелиями
1936 / США
7.4
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Дама с камелиями, 1936: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор
George Cukor
В ролях
Грета Гарбо
Greta Garbo
Лайонел Бэрримор
Lionel Barrymore
Хенри Дэниэлл
Henry Daniell
Ленор Ульрик
Lenore Ulric
Лора Хоуп Крюз
Рекс О'
Расселл Харди
Russell Hardy
Роберт Тейлор
Robert Taylor
Джесси Ральф
Jessie Ralph
Элизабет Аллан
Elizabeth Allan
Майк О’Мэлли
Mike O'Malley
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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