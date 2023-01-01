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Дама с камелиями
Киноафиша Фильмы Дама с камелиями Дама с камелиями, 1936: актеры и роли
Camille Дама с камелиями 1936 / США
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Дама с камелиями, 1936: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Кьюкор George Cukor
В ролях
Грета Гарбо Грета Гарбо Greta Garbo Лайонел Бэрримор Lionel Barrymore Хенри Дэниэлл Henry Daniell Ленор Ульрик Lenore Ulric Лора Хоуп Крюз Рекс О' Расселл Харди Russell Hardy Роберт Тейлор Роберт Тейлор Robert Taylor Джесси Ральф Jessie Ralph Элизабет Аллан Elizabeth Allan Майк О’Мэлли Майк О’Мэлли Mike O'Malley
Переводчик
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