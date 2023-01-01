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Поруганная честь Катарины Блюм
Киноафиша Фильмы Поруганная честь Катарины Блюм Поруганная честь Катарины Блюм, 1975: актеры и роли
Verlorene Ehre der Katharina Blum oder Поруганная честь Катарины Блюм 1975 / ФРГ
7.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Поруганная честь Катарины Блюм, 1975: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф
В ролях
Маргарет фон Тротта Ангела Винклер Ангела Винклер Angela Winkler Марио Адорф Mario Adorf Юрген Прохнов Юрген Прохнов Jurgen Prochnow
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