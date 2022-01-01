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Хозяйка гостиницы
Хозяйка гостиницы, 1956
1956 / СССР
6.9
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
комедия
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О фильме
Кинокомедия по одноименной пьесе К. Гольдони.
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Флоренция середины 18 века. Разбитная хозяйка маленькой гостиницы решает проучить спесивого дворянина-женоненавистника, она выставляет его на посмешище, а сама решает, наконец, выйти замуж — разумеется, за другого...
Развернуть
6.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1956
Премьера в России
21 декабря 1956
Премьера в мире
21 декабря 1956
Режиссер
Михаил Названов
В ролях
Ольга Викландт
Анатолий Мягких
Михаил Названов
Всеволод Якут
Иван Воронов
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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