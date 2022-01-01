Хозяйка гостиницы, 1956

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме Кинокомедия по одноименной пьесе К. Гольдони. Развернуть Флоренция середины 18 века. Разбитная хозяйка маленькой гостиницы решает проучить спесивого дворянина-женоненавистника, она выставляет его на посмешище, а сама решает, наконец, выйти замуж — разумеется, за другого... Развернуть 6.9 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1956 Премьера в России 21 декабря 1956 Премьера в мире 21 декабря 1956 Режиссер Михаил Названов В ролях Ольга Викландт Анатолий Мягких Михаил Названов Всеволод Якут Иван Воронов Все актеры и съемочная группа 1 постер

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