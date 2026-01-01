Беру пачку сметаны – через 20 минут шикарный торт готов: без выпечки и возни с коржами

Уже 5 лет кладу столовую ложку в барабан стиральной машины — полотенца мягкие, как облачко, а стирка заметно чище

Натяжные потолки дизайнеры уже называют «приветом из 2010-х» и «колхозом»: что приходит им на смену в 2026 году — 6 вариантов

Представьте «Пса» в тайге, но без харизмы Панфилова и шуток Гнездилова: новинка НТВ плоха по всем фронтам

Никто в них не верил, но они это сделали: топ-5 персонажей «Игры престолов», которые (к удивлению зрителей) смогли дожить до финала

Школьный вальс опять звучит для нас – и тест в придачу: вспомните 5 фильмов СССР про выпускников

«Как там Кармайн»: «Сопрано» получит вторую жизнь, но без нюансов для России не обошлось

«Страшный тест принес я в твой дом, Надежда»: угадаете 6 советских фильмов по героине из деревни?

Бесцельно бродит по Петербургу и чинит старую рухлядь: куда «пропал» Устюгов из «Ментовских войн»

Сильнее большинства мужчин MCU вместе взятых: 5 новых героинь Marvel, которые от Таноса с Тони Старком мокрого места не оставили бы