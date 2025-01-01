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В электрическом тумане
В электрическом тумане, 2009: актеры и роли
В электрическом тумане, 2009: актеры и роли
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Вся информация о фильме
Режиссер
Бертран Тавернье
Bertrand Tavernier
В ролях
Томми Ли Джонс
Tommy Lee Jones
Джон Гудман
John Goodman
Питер Сарсгаард
Peter Sarsgaard
Нед Битти
Ned Beatty
Джеймс Гаммон
James Gammon
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Левон Хелм
Levon Helm
Бадди Гай
Buddy Guy
Хулио Седильо
Julio Cesar Cedillo
Мэри Стинберген
Mary Steenburgen
Жустина Мачадо
Justina Machado
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