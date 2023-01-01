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Ровно в полдень Ровно в полдень
Киноафиша Фильмы Ровно в полдень Ровно в полдень, 1952: актеры и роли
High Noon Ровно в полдень 1952 / США
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Ровно в полдень, 1952: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Гэри Купер Гэри Купер Gary Cooper Томас Митчелл Thomas Mitchell Ллойд Бриджес Lloyd Bridges Кэти Джурадо Грэйс Келли Грэйс Келли Grace Kelly Отто Крюгер Otto Kruger Иэн МакДоналд Ив МакВиг Eve McVeagh Морган Фарли Morgan Farley Хэрри Шэннон Ли Ван Клиф Lee Van Cleef Шеб Вули Sheb Wooley Вирджиния Кристин Virginia Christine Джек Илэм Jack Elam Дик Эллиотт Dick Elliott Чак Хэйуорд Чабби Джонсон Chubby Johnson Джеймс Милликэн James Millican Уильям Ньюэлл William Newell Уильям "Билл" Филлипс Люсьен Прайвэл Lucien Prival Ральф Рид Ralph Reed Гарри Харви Harry Harvey Sr.
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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