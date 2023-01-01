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Скоро в прокате "Восставшая из ада"
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Ровно в полдень
Ровно в полдень, 1952: актеры и роли
High Noon
Ровно в полдень
1952 / США
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Ровно в полдень, 1952: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фред Циннеман
В ролях
Гэри Купер
Gary Cooper
Томас Митчелл
Thomas Mitchell
Ллойд Бриджес
Lloyd Bridges
Кэти Джурадо
Грэйс Келли
Grace Kelly
Отто Крюгер
Otto Kruger
Иэн МакДоналд
Ив МакВиг
Eve McVeagh
Морган Фарли
Morgan Farley
Хэрри Шэннон
Ли Ван Клиф
Lee Van Cleef
Шеб Вули
Sheb Wooley
Вирджиния Кристин
Virginia Christine
Джек Илэм
Jack Elam
Дик Эллиотт
Dick Elliott
Чак Хэйуорд
Чабби Джонсон
Chubby Johnson
Джеймс Милликэн
James Millican
Уильям Ньюэлл
William Newell
Уильям "Билл" Филлипс
Люсьен Прайвэл
Lucien Prival
Ральф Рид
Ralph Reed
Гарри Харви
Harry Harvey Sr.
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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