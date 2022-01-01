Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Руки вверх! Руки вверх!
Киноафиша Фильмы Руки вверх! Руки вверх!, 1981: актеры и роли
Руки вверх! 1981 / СССР
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Руки вверх!, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Владимир Грамматиков Владимир Грамматиков Vladimir Grammatikov
В ролях
Рамаз Чхиквадзе Татьяна Пельтцер Татьяна Пельтцер Tatyana Pelttser Федор Стуков Ирина Муравьева Ирина Муравьева Георгий Вицин Георгий Вицин Евгения Григорьева Вадим Александров Валерий Лысенков Valery Lysenkov Валерий Белоусов Алексей Панькин Aleksey Pankin Валентин Букин Михаил Косорецкий Дмитрий Попов Елена Морозова Елена Морозова
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Приложение киноафиши