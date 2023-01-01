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Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта
Киноафиша Фильмы Ромео и Джульетта Ромео и Джульетта, 1968: актеры и роли
Romeo and Juliet Ромео и Джульетта 1968 / Великобритания / Италия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Ромео и Джульетта, 1968: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли Франко Дзеффирелли Franco Zeffirelli
В ролях
Леонард Уайтинг Leonard Whiting Оливия Хасси Оливия Хасси Olivia Hussey Джон МакЭнери Пэт Хейвуд Pat Heywood Роберт Стивенс Майкл Йорк Michael York Брюс Робинсон Брюс Робинсон Bruce Robinson Пол Хардуик Paul Hardwick Наташа Парри Антонио Пьерфедеричи Antonio Pierfederici Эсмеральда Русполи Esmeralda Ruspoli Роберто Бисакко Рой Холдер Roy Holder Кит Скиннер Keith Skinner Дайсон Ловелл Dyson Lovell Ричард Уорвик Richard Warwick Роберто Антонелли Roberto Antonelli Карло Палмуччи Carlo Palmucci Майло О’Ши Milo O'Shea Майло О’Ши Milo O'Shea
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
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