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Скоро в прокате "Король-львенок"
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Ромео и Джульетта
Ромео и Джульетта, 1968: актеры и роли
Romeo and Juliet
Ромео и Джульетта
1968 / Великобритания / Италия
7.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Ромео и Джульетта, 1968: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франко Дзеффирелли
Franco Zeffirelli
В ролях
Леонард Уайтинг
Leonard Whiting
Оливия Хасси
Olivia Hussey
Джон МакЭнери
Пэт Хейвуд
Pat Heywood
Роберт Стивенс
Майкл Йорк
Michael York
Брюс Робинсон
Bruce Robinson
Пол Хардуик
Paul Hardwick
Наташа Парри
Антонио Пьерфедеричи
Antonio Pierfederici
Эсмеральда Русполи
Esmeralda Ruspoli
Роберто Бисакко
Рой Холдер
Roy Holder
Кит Скиннер
Keith Skinner
Дайсон Ловелл
Dyson Lovell
Ричард Уорвик
Richard Warwick
Роберто Антонелли
Roberto Antonelli
Карло Палмуччи
Carlo Palmucci
Майло О’Ши
Milo O'Shea
Майло О’Ши
Milo O'Shea
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