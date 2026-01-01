Программа фестиваля:

"У" Постановщик: Серж Елисальд

Полнометражный мультипликационный фильм для детей

Длительность:1час 15мин

Мона – принцесса, судьбе которой не позавидовала бы ни одна маленькая девочка. После исчезновения её родителей, она живет в замке с двумя отвратительными и зловещими персонажами: Монсеньором и Гумми. Однажды звуки её плача заставили появиться единорога, которую зовут У, которая сказала принцессе, что она появилась, чтобы успокаивать и защищать её, если понадобится.

У становится подругой Моны, её младшей и старшей сестрой, подругой, которой принцесса доверяет все свои тайны, они становятся неразлучны… И жизнь принцессы улучшается. Мона растёт и превращается в очень красивую принцессу, в это время в лесу появляется семейство Вэвэ , мирные, очаровательные существа, полные фантазий. Они не обладают никакой волшебной силой, но с их появлением всё изменится. И, главное, есть Кулька - музыкант-мечтатель.

НА РИНГЕ / НОКАУТ

Актеры: Р. Анконина, М. Де Медейрос

Драма /1час 30мин.

Жозеф занимается клубом французского бокса, в котором он тренирует свою дочь и племянницу с самого их детства.

В вечер финала чемпионата Франции, победа одной из них и поражение другой выведут из равновесия отношения в этом трио.

Между Анжи и Сандрой, которые были раньше подругами и воспитывались как сестры, теперь начинается опасное соперничество. И оно выходит за границы ринга.

ТРИНАДЦАТЬ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Режиссер: Б. Гроссман

Драма / 1час 24 мин.

После нападения на бронированный фургон, Жозе, Фарук и Реза прячутся в тринадцати метровой комнате. Они оказались с деньгами в этом замкнутом пространстве, и мы наблюдаем, как раскрываются их характеры и как меняются отношения между этими друзьями под влиянием этой сложной ситуации. Всякий выход в реальный мир представляет теперь для них определённую угрозу, удастся ли им справиться с судьбой? Найти выход?

СЕМЬ ЛЕТ

Режиссер: Ж.-П. Атю

Драма / 1час 26 мин.

Майте замужем за Винсентом, которого осудили на семь. Переговорная теперь это единственное место, где они могут остаться вдвоём. Два раза в неделю она забирает в стирку его грязное бельё. Гладит и приносит ему назад. Ритуал, который она выполняет прилежно и чётко.

Однажды на выходе из места заключения к ней обращается незнакомый человек. Его зовут Жан. Он крутится вокруг нее, предлагает ей отвезти её на машине. Сначала она колеблется, потом соглашается. Он становится её любовником. Эти моменты удовольствия имеют определенный декор: поле, машина. Это всего лишь моменты украденного счастья. Любовник никогда не переступит порога её квартиры.

Однажды Маите узнает, что Жан – охранник в тюрьме. Он охраняет Винсента. Она оказывается в ловушке игры втроем, правил которой никто не знает. Её разрывают желание и чувство вины.

ФРАНЦИЯ

Режиссер: С.Бозон

Актёры: С. Тестюд, П. Грегори, Г. Депардье и др.

Драма / 1час 42 мин.

Осень 1917-го года. Где-то далеко в полном разгаре война. В тылу, молодая женщина – Камилла живёт в ритме новостей, которые она получает от своего мужа, ушедшего на фронт.

Однажды она получает письмо, в котором он сообщает ей о разрыве их отношений. Потрясённая и готовая на всё, она решает добраться до своего мужа, переодевшись в мужчину. Она пробирается к фронту, выбирая дороги, на которых, скорее всего нельзя встретиться с жандармами.

В лесу она встречает группу солдат, которые не догадываются, что она – женщина. Она следует за ними и жизнь её меняется. День ото дня она открывает для себя то, о чём раньше не подозревала, то, о чём ей никогда не рассказывал её муж и чего новые друзья не могут ей открыть, она открывает Францию.

МАМИНА УЛЫБКА

Режиссёр Карина Тардье

Актёры: К. Виар, К. Медар, П. Ельбе, Ж. Биркин и др.

Мелодрама / 1час 42 мин.

20 лет назад, за несколько лет до моего рождения, мама любила одного парня. 20 лет прошло с того момента, как они расстались. Этот придурок ушёл, унося с собой улыбку моей мамы.

Я должна найти его, он должен вернуть ей её улыбку. Иначе я умру. Лулу, 15 лет.

ПРОЩЕНИЕ

Режиссер: Миа Хансен – Лов

Актёры: П. Блен, П. Бонгард, К. Руссо и др.

Мелодрама / 1час 45мин.

Виктор живёт в Вене с Аннетой и их маленькой дочерью Памеллой.

Весна, Виктор, который бежит от работы, проводит свои дни, а иногда и ночи вне дома. Влюблённая в него, Аннета доверяет ему, надеясь, что когда они вернутся в Париж, всё образуется.

Но, во Франции, Виктор снова возвращается к своим дурным привычкам. После скандала, он устраивается у одной наркоманки, в которую влюбляется. Аннет уходит от Виктора и исчезает вместе с Памеллой.

Одиннадцать лет спустя, семнадцатилетняя Памелла живёт в Париже у своей матери. Однажды она узнаёт, что её отец находится в том же городе. Она решает с ним встретиться.

ВОДЯНЫЕ ЛИЛИИ

Режиссер Селин Скьямма

В ролях: Адель Аенель, Луиз Блашер, Серж Брэнкар, Кристоф Вандевельд.

Мелодрама / 1час 40 минут

Лето. Когда вам пятнадцать лет, что ещё делать, как не плевать в потолок? Их трое: Мария, Анна и Флорианна. Их судьбы переплетаются и возникают желания. Первые пробы незабываемы, потому, что они – запретны.

КРАСОТКА ПАЛОМА

Режиссёр: Надир Мокнеш

Актёры: Бьюна, А. Прандию, Д. Лунд и др.

Комедия / 2часа 14мин.

Вам нужно разрешение на строительство? Вы оказались вечером в одиночестве? Позвоните национальной благодетельнице мадам Альжерии, она всё устроит. Та, которая взяла себе имя страны не отступит ни перед чем, чтобы выжить в Алжире сегодняшнего дня. Красивые и неразборчивые в средствах, её протеже смогут сделать карьеру.

Последняя – Палома, производит неизгладимое впечатление, особенно не Риада, сына мадам Альжерии. Покупка источников Каракаллы – мечта, которая должна позволить клану Альжерии поменять жизнь к лучшем