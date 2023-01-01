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Кисло-сладкая жизнь
Кисло-сладкая жизнь, 2007: актеры и роли
Il dolce e l'amaro
Кисло-сладкая жизнь
2007 / Италия
6.3
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Кисло-сладкая жизнь, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Андреа Порпорати
Andrea Porporati
В ролях
Луиджи Ло Кашио
Luigi Lo Cascio
Донателла Финоккьяро
Тони Гамбино
Toni Gambino
Гаэтано Бруно
Gaetano Bruno
Джоаккино Каппелли
Gioacchino Cappelli
Орнелла Джусто
Ornella Giusto
Эмануэла Муни
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