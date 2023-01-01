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Опасные пассажиры поезда 123 Опасные пассажиры поезда 123
Киноафиша Фильмы Опасные пассажиры поезда 123 Опасные пассажиры поезда 123, 2009: актеры и роли
The Taking of Pelham 123 Опасные пассажиры поезда 123 2009 / США
7.5 Оцените
36 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Опасные пассажиры поезда 123, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тони Скотт Тони Скотт Tony Scott
В ролях
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон Denzel Washington Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Луис Гусман Луис Гусман Luis Guzmán Джеймс Гандольфини Джеймс Гандольфини James Gandolfini Джон Туртурро Джон Туртурро John Turturro Виктор Гойкай Гбенга Акиннагбе Гбенга Акиннагбе Gbenga Akinnagbe Майкл Рисполи Майкл Рисполи Michael Rispoli Рамон Родригес Рамон Родригес Ramon Rodriguez Брайан Хэйли Тони Патано Тони Патано Tonye Patano Эдриэн Мартинес Ник Сакаи Nick Sakai Пол Торнтон Paul Thornton Джек Карузо Jack Caruso Майк Хьюстон Mike Houston Джейк Ричард Сицилиано Кэссиди Гард Cassidy Gard Тай Джонс Чэнс Келли Chance Kelly Тамара Торрес Tamara Torres Джон Бенжамин Хикки
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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