Наша рецензия

Роман Джона Гоуди о захвате поезда в нью-йоркском метро, похоже, превратился в книгу, которую раз в десять-двадцать лет обязательно кто-нибудь да экранизирует. В 1974-м начало положил Джозеф Сарджент, в 1998-м на телевидении эстафету подхватил Феликс Энрикес Алькала, и вот уже в 2009-м – снова на большом экране – Тони Скотт ставит третью версию романа. Каковая, стоит заметить, на порядок менее умна и более шаблонна, нежели первая. Прежде всего, Тони Скотт чуть ли не с начальных…