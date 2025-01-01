Меню
Киноафиша Фильмы Гамлет Награды и номинации фильма Гамлет

Награды и номинации фильма Гамлет 1964

Золотой глобус 1967 Золотой глобус 1967
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
Best Foreign Actor
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1964 Венецианский кинофестиваль 1964
Best Actor
Победитель
Special Jury Prize
Победитель
Golden Lion
Номинант
