Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мой друг Иван Лапшин Мой друг Иван Лапшин
Киноафиша Фильмы Мой друг Иван Лапшин Мой друг Иван Лапшин, 1984: актеры и роли
Мой друг Иван Лапшин 1984 / СССР
8.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Мой друг Иван Лапшин, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Герман Алексей Герман
В ролях
Андрей Болтнев Нина Русланова Нина Русланова Андрей Миронов Андрей Миронов Алексей Жарков Алексей Жарков Зинаида Адамович Александр Филиппенко Александр Филиппенко Юрий Кузнецов Юрий Кузнецов Семен Фарада Семен Фарада Нина Усатова Нина Усатова
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Женившийся на 20-летней Гордон состарился на глазах: бывшая супруга забила тревогу
Планы на будущее раскрыты: Нагиев впервые заговорил об уходе из «Голоса»
Принцу Гарри пришлось вмешаться: конфликт Меган Маркл и Виктории Бекхэм предали огласке
Пережил клиническую смерть и облысел: куда пропал главный «мент» страны Алексей Нилов
Едва не дошло до разрыва контракта: вот что скрывалось за кулисами «Фабрики звезд» с Матвиенко
Разина ждут ответные меры: адвокат Шатунова выступил с заявлением
Обман раскрыт спустя много лет: как создатели сериала «Клон» водили за нос фанатов
Пощечина для Виктории: вражда в семействе Бекхэм вышла на новый уровень
Такого не ожидал никто: Азиза не смолчала об изменениях в личной жизни
Пошла по стопам матери: вот как сегодня выглядит «инопланетная» дочь Кати Лель
«Дофотошопился до идеала»: прервавшего молчание Ревву вывели на чистую воду
Прервала молчание: Высоцкая объяснила, что на самом деле происходит с ее дочерью
Приложение киноафиши