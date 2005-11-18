Вот так, 2005

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о выходе в прокат О фильме 80 минут фрагментированной реальности - вся жизнь героев по кусочкам. Развернуть 5.2 Оцените 12 голосов Рейтинг IMDb: 6 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 2005 Премьера в мире 18 ноября 2005 Режиссер Хесус Мармо Лозано В ролях Роберто Гарсия Суарес Оливер Канто Лозано Все актеры и съемочная группа 1 постер

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