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Вот так
Así
Вот так, 2005
2005 / Мексика
5.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
драма
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о выходе в прокат
О фильме
80 минут фрагментированной реальности - вся жизнь героев по кусочкам.
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5.2
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2005
Премьера в мире
18 ноября 2005
Режиссер
Хесус Мармо Лозано
В ролях
Роберто Гарсия Суарес
Оливер Канто Лозано
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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