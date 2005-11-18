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Así

Вот так, 2005

2005 / Мексика
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
80 минут фрагментированной реальности - вся жизнь героев по кусочкам.
5.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 18 ноября 2005
Режиссер
Хесус Мармо Лозано
В ролях
Роберто Гарсия Суарес
Оливер Канто Лозано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вот так 1 постер
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