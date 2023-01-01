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Наследие еще даже не почившего от своих кошмаров Уэсли Эрла Крейвена, одного из главных концертмейстеров американского хоррора, уже зримо обретает вторую жизнь. В течение последних нескольких лет киномир наслаждался двойной реанимацией эпопеи «У холмов есть глаза», чье второе пришествие на экраны было зачато перебравшимся в Голливуд неутомимым французским мясником Александром Ажа. Теперь настала очередь крейвеновского дебюта «Последний дом слева», снятого в далеком 1972-м, когда будущий отец…