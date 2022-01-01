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Семейное дело Семейное дело
Киноафиша Фильмы Семейное дело Семейное дело, 1989: актеры и роли
Family Business Семейное дело 1989 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Семейное дело, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет Сидни Люмет Sidney Lumet
В ролях
Салем Людвиг Salem Ludwig Мэрлин Купер Дебора Раш Deborah Rush Билл МакКатчен Bill McCutchen Виктория Джексон Victoria Jackson Джанет Кэрролл Janet Carroll Розанна ДеСото Rosanna DeSoto Мэттью Бродерик Мэттью Бродерик Matthew Broderick Дастин Хоффман Дастин Хоффман Dustin Hoffman Шон Коннери Шон Коннери Sean Connery
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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