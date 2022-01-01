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Семейное дело
Семейное дело, 1989: актеры и роли
Family Business
Семейное дело
1989 / США
5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Семейное дело, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сидни Люмет
Sidney Lumet
В ролях
Салем Людвиг
Salem Ludwig
Мэрлин Купер
Дебора Раш
Deborah Rush
Билл МакКатчен
Bill McCutchen
Виктория Джексон
Victoria Jackson
Джанет Кэрролл
Janet Carroll
Розанна ДеСото
Rosanna DeSoto
Мэттью Бродерик
Matthew Broderick
Дастин Хоффман
Dustin Hoffman
Шон Коннери
Sean Connery
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После
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