Награды и номинации фильма Кадиллак Рекордс

Награды и номинации фильма Кадиллак Рекордс 2008

Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
