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Военный ныряльщик Военный ныряльщик
Киноафиша Фильмы Военный ныряльщик Военный ныряльщик, 2000: актеры и роли
Men of Honor Военный ныряльщик 2000 / США
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Военный ныряльщик, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Тиллман младший
В ролях
Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Шарлиз Терон Шарлиз Терон Charlize Theron Онжаню Эллис Онжаню Эллис Aunjanue Ellis Хэл Холбрук Хэл Холбрук Hal Holbrook Майкл Рапапорт Майкл Рапапорт Michael Rapaport Пауэрс Бут Powers Boothe Дэвид Кит Дэвид Конрад Дэвид Конрад David Conrad Джошуа Леонард Джошуа Леонард Joshua Leonard Карл Ламбли Карл Ламбли Carl Lumbly Лонетт МакКи Lonette McKee Глинн Терман Деннис Траутман Dennis Troutman Кьюба Гудинг мл Кьюба Гудинг мл Cuba Gooding Jr. Холт МакКэллани Холт МакКэллани Holt McCallany
Вызов
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