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Военный ныряльщик
Военный ныряльщик, 2000: актеры и роли
Men of Honor
Военный ныряльщик
2000 / США
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Военный ныряльщик, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Тиллман младший
В ролях
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Шарлиз Терон
Charlize Theron
Онжаню Эллис
Aunjanue Ellis
Хэл Холбрук
Hal Holbrook
Майкл Рапапорт
Michael Rapaport
Пауэрс Бут
Powers Boothe
Дэвид Кит
Дэвид Конрад
David Conrad
Джошуа Леонард
Joshua Leonard
Карл Ламбли
Carl Lumbly
Лонетт МакКи
Lonette McKee
Глинн Терман
Деннис Траутман
Dennis Troutman
Кьюба Гудинг мл
Cuba Gooding Jr.
Холт МакКэллани
Holt McCallany
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