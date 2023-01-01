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Невеста Франкенштейна Невеста Франкенштейна
Киноафиша Фильмы Невеста Франкенштейна Невеста Франкенштейна, 1935: актеры и роли
Bride of Frankenstein Невеста Франкенштейна 1935 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Невеста Франкенштейна, 1935: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Уэйл James Whale
В ролях
Борис Карлофф Борис Карлофф Boris Karloff Колин Клайв Colin Clive Вэлери Хобсон Эрнест Тесиджер Ernest Thesiger Гэвин Гордон Gavin Gordon Дуглас Уолтон Douglas N. Walton Уна О' Люсьен Прайвэл О.П. Хэгги Дуайт Фрай Dwight Frye Реджиналд Барлоу Мэри Гордон Mary Gordon Энн Дарлинг Anne Darling Билли Барти Billy Barty Фрэнк Бенсон Frank Weston Benson Уолтер Бреннан Walter Brennan Джон Кэррэдин Джек Кертис Jack Curtis Элспет Даджон Elspeth Dudgeon Хелен Джером Эдди Helen Jerome Eddy Нил Фицджералд Бренда Фаулер Brenda Fowler Джон Джордж Мэрилин Харрис Marilyn Harris Хелен Пэрриш Helen Parrish Сара Шварц Sara Schwartz Питер Шоу Peter Shaw Мэри Стюарт Джоан Вудбери Joan Woodbury Фрэнсис О’Коннор Фрэнсис О’Коннор Frances O'Connor Эльза Ланчестер Elsa Lanchester Колин Клайв Colin Clive
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