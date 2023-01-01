Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коби Брайант: Черная мамба"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Невеста Франкенштейна
Невеста Франкенштейна, 1935: актеры и роли
Bride of Frankenstein
Невеста Франкенштейна
1935 / США
Трейлер
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Невеста Франкенштейна, 1935: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Уэйл
James Whale
В ролях
Борис Карлофф
Boris Karloff
Колин Клайв
Colin Clive
Вэлери Хобсон
Эрнест Тесиджер
Ernest Thesiger
Гэвин Гордон
Gavin Gordon
Дуглас Уолтон
Douglas N. Walton
Уна О'
Люсьен Прайвэл
О.П. Хэгги
Дуайт Фрай
Dwight Frye
Реджиналд Барлоу
Мэри Гордон
Mary Gordon
Энн Дарлинг
Anne Darling
Билли Барти
Billy Barty
Фрэнк Бенсон
Frank Weston Benson
Уолтер Бреннан
Walter Brennan
Джон Кэррэдин
Джек Кертис
Jack Curtis
Элспет Даджон
Elspeth Dudgeon
Хелен Джером Эдди
Helen Jerome Eddy
Нил Фицджералд
Бренда Фаулер
Brenda Fowler
Джон Джордж
Мэрилин Харрис
Marilyn Harris
Хелен Пэрриш
Helen Parrish
Сара Шварц
Sara Schwartz
Питер Шоу
Peter Shaw
Мэри Стюарт
Джоан Вудбери
Joan Woodbury
Фрэнсис О’Коннор
Frances O'Connor
Эльза Ланчестер
Elsa Lanchester
Колин Клайв
Colin Clive
В прокате
Премьеры
Онлайн
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Отзывы
2023, Россия, детский, анимация
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
До рассвета
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Уикенд с батей
Отзывы
2023, США, комедия
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)