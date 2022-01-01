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Педагогическая поэма
Педагогическая поэма, 1955: актеры и роли
Педагогическая поэма
1955 / СССР
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Педагогическая поэма, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Маслюков
Aleksei Maslyukov
Мечислава Маевская
В ролях
Владимир Емельянов
Михаил Покотило
Mikhail Pokotilo
Елена Лицканович
Нина Крачковская
К. Михайлов
Павел Кадочников
Георгий Юматов
Georgi Yumatov
Юрий Саранцев
Юлиан Панич
П. Грубник
Я. Паничев
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