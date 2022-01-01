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Педагогическая поэма Педагогическая поэма
Киноафиша Фильмы Педагогическая поэма Педагогическая поэма, 1955: актеры и роли
Педагогическая поэма 1955 / СССР
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Педагогическая поэма, 1955: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Алексей Маслюков Aleksei Maslyukov Мечислава Маевская
В ролях
Владимир Емельянов Михаил Покотило Mikhail Pokotilo Елена Лицканович Нина Крачковская К. Михайлов Павел Кадочников Павел Кадочников Георгий Юматов Георгий Юматов Georgi Yumatov Юрий Саранцев Юрий Саранцев Юлиан Панич П. Грубник Я. Паничев А. Чистик Михаил Чернов Mikhail Chernov Иван Поплавец В. Зиновьев Александр Суснин
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