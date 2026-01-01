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Программа молодое иранское кино

, 2007
короткометражный / 18+

О фильме

В программе:

Бумеранг / Даруш Гарибзаде / Иран / 7 мин 
 
Письмо к Андре / Зохре Замани Халафлю / Иран / 17 мин
 
Зеленая вера / Джамшид Рауфи / Иран / 11 мин
 
Голубое, красное / Аббас Салех Мадрессеи / Иран / 13 мин
 
Искорки / Мохсен Рамезанзадех / Иран / 11 мин
 
Предвестник / Фарок Ханифех Неджад Зибайи / Иран / 10 мин
 
Волны уклонения / Хассан Саруги /Иран / 6 мин 
 

Стоя босиком до рассвета / Гасем Ансари / Иран / 15 мин
 
С ним / Нахи Немати / Иран / 10 мин
 
Черная рука , белый хлеб / Джавад Моздабади / Иран / 14 мин
 
Присутствие / Мохсен Ахмади / Иран / 6 мин
 
Ноев ковчег / Соудабех Бабагап / Иран / 26 мин
 
Шестьдесят три / Шахназ Солеймани / Иран / 26 мин
 

Детали фильма

Продолжительность 3 часа 30 минут
Год выпуска 2007

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