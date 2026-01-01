Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
В программе:
Бумеранг / Даруш Гарибзаде / Иран / 7 мин
Письмо к Андре / Зохре Замани Халафлю / Иран / 17 мин
Зеленая вера / Джамшид Рауфи / Иран / 11 мин
Голубое, красное / Аббас Салех Мадрессеи / Иран / 13 мин
Искорки / Мохсен Рамезанзадех / Иран / 11 мин
Предвестник / Фарок Ханифех Неджад Зибайи / Иран / 10 мин
Волны уклонения / Хассан Саруги /Иран / 6 мин
Стоя босиком до рассвета / Гасем Ансари / Иран / 15 мин
С ним / Нахи Немати / Иран / 10 мин
Черная рука , белый хлеб / Джавад Моздабади / Иран / 14 мин
Присутствие / Мохсен Ахмади / Иран / 6 мин
Ноев ковчег / Соудабех Бабагап / Иран / 26 мин
Шестьдесят три / Шахназ Солеймани / Иран / 26 мин