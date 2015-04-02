Наша рецензия

Хотя «Потрошителей» и можно, с чисто формальной точки зрения, назвать фантастикой, на деле в них довольно мало фантастического. Жизнь в кредит (дом в кредит, машина в кредит и т. д.), ставшая в США, да и вообще на Западе, основным способом существования и приведшая в итоге к жесткому экономическому похмелью последних полутора лет, развивается как раз в соответствии с романом Эрика Гарсии, который, будучи переработан (пока только роман, не автор) сценаристом «Доктора Хауса» Гарреттом Лернером,…