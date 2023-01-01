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Призраки в Коннектикуте Призраки в Коннектикуте
Киноафиша Фильмы Призраки в Коннектикуте Призраки в Коннектикуте, 2009: актеры и роли
The Haunting in Connecticut Призраки в Коннектикуте 2009 / США
6.9 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Призраки в Коннектикуте, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Корнуэлл Peter Cornwell
В ролях
Вирджиния Мэдсен Вирджиния Мэдсен Virginia Madsen Элиас Котеас Элиас Котеас Elias Koteas Кайл Галлнер Кайл Галлнер Kyle Gallner Мартин Донован Мартин Донован Martin Donovan Аманда Крю Аманда Крю Amanda Crew
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