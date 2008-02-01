Лицом к лицу, 2008

В марте 2007 года французский фотограф и уличный художник ДжейАр и его друг Марко организовали самую грандиозную нелегальную выставку фотографии в истории. Они сфотографировали и палестинцев, и израильтян, выполняющих ту же самую работу каждый в своей общине. Они расположили эти изображения лицом к лицу, в огромных форматах, в самых видных местах, с обеих сторон Стены Раздела, а так же в восьми палестинских и израильских городах. Цель проекта состояла в том, чтобы внести вклад в лучшее понимание между израильтянами и палестинцами, которые, хотя они - соседи, часто знают друг о друге только через СМИ и их стереотипы. Обращаясь к гуманной силе искусства, юмору и диалогу, фильм изображает людей различных политических и религиозных слоев, которые собрались, чтобы поразмышлять о том, почему они разделены. .

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