Документальный фильм о Ламе Оле Нидале и его жене Ханне. Герои фильма стали первыми западными учениками Его Святейшества XVI Гьялвы Кармапы Ранджунга Ригпе Дордже. Они встретили Е.С. XVI Кармапу в конце 60-х в Непале во время медового месяца. Эта встреча радикально изменила их жизнь. После нескольких лет учебы в Гималаях, по поручению "короля" тибетских йогов - Е.С. XVI Кармапы Оле и Ханна начали основывать центры медитации по всему миру, открывая Буддизм Ваджраяны Западу. Оле Нидал - уникальная личность, единственный, кто проводит 360 дней в году, путешествуя вокруг света уже более 30-ти лет. Он преодолевает границы и географические, и культурные, и психологические, открывая ориентированные на внешнее благополучие умы Запада глубокой внутренней мудрости Востока.