Награды и номинации фильма Перекрестки 2002

Золотая малина 2003 Золотая малина 2003
Худшая женская роль
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худший фильм
Номинант
 Худший режиссер
Номинант
 Худший сценарий
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая песня
Номинант
 Худшая экранная пара
Номинант
 Самый нелепый фильм для подростков
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002 MTV Movie & TV Awards 2002
Best Dressed
Номинант
 Breakthrough Female Performance
Номинант
