Киноафиша
Фильмы
Перекрестки
Награды и номинации фильма Перекрестки
Награды и номинации фильма Перекрестки 2002
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Золотая малина 2003
Худшая женская роль
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худшая песня
Победитель
Худший фильм
Номинант
Худший режиссер
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Худшая песня
Номинант
Худшая песня
Номинант
Худшая экранная пара
Номинант
Самый нелепый фильм для подростков
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2002
Best Dressed
Номинант
Breakthrough Female Performance
Номинант
