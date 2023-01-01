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Курт Кобейн: о сыне
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Kurt Cobain About a Son
Курт Кобейн: о сыне
2007 / США
8.1
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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