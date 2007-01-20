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Постер фильма Мой малыш смог бы это нарисовать
Постер фильма Мой малыш смог бы это нарисовать
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 7.1
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2 постера
Киноафиша Фильмы Мой малыш смог бы это нарисовать

Мой малыш смог бы это нарисовать

My Kid Could Paint That 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Всего за несколько месяцев четырехлетняя Марла Олмстэд прошла путь от полной безвестности к международной славе, когда ее картины продавались более чем на 300.000 долларов.Ее сравнивали с Кандинским и Поллоком и называли «будущим Пикассо». Теле- и радио шоу «Инсайд эдишн», Шоу Джейн Поули и NPR брали у нее интервью, а такие программы, как «Сегодня» и «Доброе утро, Америка» боролись за то, чтобы застенчивый ребенок выступил в их эфире. Ходили разговоры о корпоративном спонсорстве и о том, что семье звонят представители кампаний «Gap» и «Crayola». Но далеко не все сообщения были позитивным.

С самого начала многие обвиняли родителей Марлы в том, что они привлекли к дочери внимание прессы и использовали ребенка для получения финансовой выгоды. Другие считали, что ее работы можно сравнить с великими абстрактными импрессионистами – но видели в этом символ бессмысленности современного искусства. «Она рисует так, как рисуют взрослые художники на протяжении последних 50 лет, но она рисует и как ребенок. Все думают об этом, но не решаются сказать», – писала «Oggi», ведущая итальянская еженедельная газета.

Не желая и даже не понимая этого, Марла подняла вечный вопрос: что такое искусство?

Однако через пять месяцев после начала новой жизни Марлы-знаменитости и незадолго до ее пятого дня рождения разорвалась информационная бомба.Программа CBS «60 минут» показала сюжет, настойчиво намекавший, что картины были нарисованы отцом девочки, художником-любителем. Публика развенчала Марлу так же быстро, как и вознесла ее на пьедестал. Режиссер разрывается между профессиональным долгом журналиста и желанием семьи восстановить свое честное имя.Его все глубже затягивает ситуация, которая, не исключено, не кончится ничем хорошим для него, либо для них, а может закончиться плохо для всех.

Мой малыш смог бы это нарисовать - трейлер
Мой малыш смог бы это нарисовать  трейлер
Страна США / Великобритания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 29 апреля 2008
Премьера в мире 20 января 2007
MPAA PG-13
Сборы в мире $258 316
Производство A&E IndieFilms, Axis Films International, British Broadcasting Corporation (BBC)
Другие названия
My Kid Could Paint That, Benim Çocuğum Başarabilir, Das Wunderkind? - My Kid Could Paint That, Festeni gyerekjáték, La niña prodigio: Realidad o fraude, Mój dzieciak mógłby to namalować, Pintora aos 4 Anos, Κι ένα παιδί θα μπορούσε να το ζωγραφίσει αυτό, Мой малыш смог бы это нарисовать
Режиссер
Амир Бар-Лев
Амир Бар-Лев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 14 голосов
7.1 IMDb
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