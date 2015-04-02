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Крутой поворот Крутой поворот
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The Lucky Ones Крутой поворот 2008 / США
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Крутой поворот»

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https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Вообще-то фильм выходит под названием "Крутой поворот".

В нем много смешных моментов, сюжетные повороты - именно крутые, даже трудно предположить, что может ждать героев за новым виражом их пути. Но фильм - очень глубокий, серьезный. Тим Роббинс и Рэйчел Мак-Адамс - актеры высшего уровня. Очень удивился, когда узнал, что во время съемок фильма актрисе было 29 лет! И блестяще сыграла 19-летнюю девушку ("Ой, а это Миссисипи? Какие красвые лодки! Вот бы покататься!" или "Когда приедем в Скалистые горы - давайте пойдем в поход!" - ну дитя дитем... А ведь она 14 месяцев воевала в Ираке... Впрочем, кроме своего городка, армии и войны она ведь и не видела еще ничего.) и в это веришь абсолютно. Игра - на все 10 баллов! И Майкл Пенья тоже здорово играет "правильного" вояку. Но и у него - свой "крутой поворот"...

Может быть, большого коммерческого успеха фильм и не добьется, но это - настоящее Кино.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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