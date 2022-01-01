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Моя дорогая Клементина
Моя дорогая Клементина, 1946: актеры и роли
My Darling Clementine
Моя дорогая Клементина
1946 / США
7.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Моя дорогая Клементина, 1946: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Форд
John Ford
В ролях
Дон Гарнер
Кэти Даунз
Cathy Downes
Джон Айрлэнд
Рой Робертс
Roy Roberts
Виктор Мэтьюр
Victor Mature
Алан Маубрэй
Alan Mowbray
Тим Холт
Tim Holt
Линда Дарнелл
Linda Darnell
Уолтер Бреннан
Walter Brennan
Уорд Бонд
Ward Bond
Генри Фонда
Henry Fonda
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Одна
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