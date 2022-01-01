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Новый Вавилон
Новый Вавилон, 1929: актеры и роли
Новый Вавилон
1929 / СССР
7.3
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Новый Вавилон, 1929: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Козинцев
Grigori Kozintsev
Леонид Трауберг
Leonid Trauberg
В ролях
Давид Гутман
Елена Кузьмина
Андрей Костричкин
София Магариль
А.Арнольд
Сергей Герасимов
Янина Жеймо
Всеволод Пудовкин
Vsevolod Pudovkin
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