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Новый Вавилон Новый Вавилон
Киноафиша Фильмы Новый Вавилон Новый Вавилон, 1929: актеры и роли
Новый Вавилон 1929 / СССР
7.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Новый Вавилон, 1929: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Григорий Козинцев Grigori Kozintsev Леонид Трауберг Leonid Trauberg
В ролях
Давид Гутман Елена Кузьмина Андрей Костричкин София Магариль А.Арнольд Сергей Герасимов Сергей Герасимов Янина Жеймо Всеволод Пудовкин Vsevolod Pudovkin
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