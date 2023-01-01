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Ведьмина гора Ведьмина гора
Киноафиша Фильмы Ведьмина гора Ведьмина гора, 2009: актеры и роли
Race to Witch Mountain Ведьмина гора 2009 / США
7.0 Оцените
55 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Ведьмина гора, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Энди Фикмен Энди Фикмен Andy Fickman
В ролях
Дуэйн Джонсон Дуэйн Джонсон Dwayne Johnson Карла Гуджино Карла Гуджино Carla Gugino Анна-София Робб Анна-София Робб AnnaSophia Robb Александр Людвиг Александр Людвиг Alexander Ludwig Чич Марин Чич Марин Cheech Marin Ким Ричардс Kim Richards Том Эверетт Скотт Том Эверетт Скотт Tom Everett Scott Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall
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