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Девушка из Неаполя
Девушка из Неаполя, 1935: актеры и роли
Casta diva
Девушка из Неаполя
1935 / Италия
6.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Персоны
Девушка из Неаполя, 1935: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кармине Галлоне
В ролях
Марта Эггерт
Marta Eggerth
Ламберто Пикассо
Lamberto Picasso
Сандро Палмьери
В прокате
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