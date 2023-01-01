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Иллюзионист Иллюзионист
Киноафиша Фильмы Иллюзионист Награды и номинации мультфильма Иллюзионист
The Illusionist / L'Illusionniste Иллюзионист 2009 / Великобритания / Франция
7.5 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации мультфильма Иллюзионист

Вся информация о мультфильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучший анимационный фильм
Номинант
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2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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