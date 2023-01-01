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Адреналин 2: Высокое напряжение Адреналин 2: Высокое напряжение
Киноафиша Фильмы Адреналин 2: Высокое напряжение Адреналин 2: Высокое напряжение, 2009: актеры и роли
Crank: High Voltage Адреналин 2: Высокое напряжение 2009 / США
6.9 Оцените
145 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Адреналин 2: Высокое напряжение, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Тэйлор Марк Невелдайн Марк Невелдайн Mark Neveldine
В ролях
Джейсон Стэйтем Джейсон Стэйтем Jason Statham Эми Смарт Эми Смарт Amy Smart Гленн Хауэртон Гленн Хауэртон Glenn Howerton Кори Хэйм Corey Haim Бай Лин Бай Лин Bai Ling Дуайт Йокам Dwight Yoakam Клифтон Коллинз мл. Клифтон Коллинз мл. Clifton Collins Jr. Александр Чен Тони Флорес Тед Гарсиа Дэнна Хэнсен Дэвид Кэррадайн Дэвид Кэррадайн David Carradine Эфрен Рамирез Эфрен Рамирез Efren Ramirez
Переводчик
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