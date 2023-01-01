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Адреналин 2: Высокое напряжение
Адреналин 2: Высокое напряжение, 2009: актеры и роли
Crank: High Voltage
Адреналин 2: Высокое напряжение
2009 / США
Трейлер
6.9
Оцените
145
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Адреналин 2: Высокое напряжение, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Тэйлор
Марк Невелдайн
Mark Neveldine
В ролях
Джейсон Стэйтем
Jason Statham
Эми Смарт
Amy Smart
Гленн Хауэртон
Glenn Howerton
Кори Хэйм
Corey Haim
Бай Лин
Bai Ling
Дуайт Йокам
Dwight Yoakam
Клифтон Коллинз мл.
Clifton Collins Jr.
Александр Чен
Тони Флорес
Тед Гарсиа
Дэнна Хэнсен
Дэвид Кэррадайн
David Carradine
Эфрен Рамирез
Efren Ramirez
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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