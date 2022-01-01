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Киноафиша Фильмы Из Лебяжьего сообщают Из Лебяжьего сообщают, 1961: актеры и роли
Из Лебяжьего сообщают 1961 / СССР
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Из Лебяжьего сообщают, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin
В ролях
Василий Шукшин Василий Шукшин Vasily Shukshin Леонид Куравлев Леонид Куравлев
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