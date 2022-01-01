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Из Лебяжьего сообщают
Из Лебяжьего сообщают, 1961: актеры и роли
Из Лебяжьего сообщают
1961 / СССР
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Персоны
Из Лебяжьего сообщают, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
В ролях
Василий Шукшин
Vasily Shukshin
Леонид Куравлев
В прокате
Премьеры
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