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Большая голубая дорога
Киноафиша Фильмы Большая голубая дорога Большая голубая дорога, 1957: актеры и роли
La grande strada azzurra Большая голубая дорога 1957 / Италия / Франция / ФРГ / Югославия
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Большая голубая дорога, 1957: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джилло Понтекорво Gillo Pontecorvo
В ролях
Ив Монтан Ив Монтан Yves Montand Алида Валли Alida Valli Франсиско Рабаль Francisco Rabal Умберто Спадаро Umberto Spadaro Марио Джиротти Mario Girotti
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