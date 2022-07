1 Unknown Legend Tunde Adebimpe 2:27

2 Wedding Waltz Zafer Tawil 1:45

3 Kym's Homecoming Zafer Tawil 3:00

4 America Robyn Hitchcock 4:39

5 Here Comes the Bride Brooklyn Demme, Barry Eastmond, Jr. 0:51

6 Rachel Loves Sidney Donald Harrison Jr. 1:23

7 Samba for Shiva Cyro Baptista, Beat The Donkey 2:28

8 Ethan's Theme Zafer Tawil 2:45

9 Up to Our Nex Robyn Hitchcock 3:45

10 Dread Natty Congo Sister Carol East 4:57

11 Dancing With Shiva Black Bombay 5:16

12 It's Been Done Angela McCluskey 3:57

13 Lower Ninth Ward Blues Al "Carnival Time" Johnson 3:24

14 In My Soul Tavish Graham 2:33

15 Trilla Brooklyn Demme 2:59