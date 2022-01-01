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Стачка
Киноафиша Фильмы Стачка Стачка, 1924: актеры и роли
Стачка 1924 / СССР
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Стачка, 1924: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Эйзенштейн Сергей Эйзенштейн
В ролях
Григорий Александров Григорий Александров Александр Антонов Михаил Гоморов Максим Штраух
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
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2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Хронос
Хронос
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Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
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