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Бернское чудо Бернское чудо
Киноафиша Фильмы Бернское чудо Бернское чудо, 2003: актеры и роли
Das Wunder von Bern Бернское чудо 2003 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Бернское чудо, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Зёнке Вортманн Зёнке Вортманн Sönke Wortmann
В ролях
Петер Ломейер Луис Кламрот Louis Klamroth Петер Франке Péter Franke Лукас Грегорович Lucas Gregorowicz Катарина Вакернагель Йоханна Гастдорф Johanna Gastdorf Саша Гёпель
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