Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Сезон охоты 2
Сезон охоты 2, 2008: актеры и роли
Open Season 2
Сезон охоты 2
2008 / США
Трейлер
7.3
Оцените
76
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Сезон охоты 2, 2008: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Мэтью О’Коллаган
В ролях
Джоэл МакХэйл
Joel McHale
Оливия Хэк
Olivia Hack
Криспин Гловер
Crispin Glover
Джейн Краковски
Jane Krakowski
Майк Эппс
Mike Epps
Шон Маллен
Sean Mallen
Жаки Барнбрук
Хэнс Тестер
Федор Бондарчук
Fyodor Bondarchuk
Олег Куликович
Стив Ширрипа
Steve Schirripa
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Непосредственно Каха. Другой фильм
Отзывы
2023, Россия, комедия
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Форсаж 10
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Мегалодон
Отзывы
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Отзывы
2023, Россия, детектив, комедия
Трио в перьях 2
Отзывы
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт