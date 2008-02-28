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Привидение и мастер Бо Привидение и мастер Бо
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The Ghost and Master Boh

Привидение и мастер Бо, 2008

2008 / Таиланд
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 28 февраля 2008
Режиссер
Ворапой Потхинет
В ролях
Ком Чуаньчуэнь
Котее Арамбой
Ятуронг Мокйок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Привидение и мастер Бо 2 постера
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