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Остаться в живых
Отзывы о фильме «Остаться в живых»
Stay Alive
Остаться в живых
2006 / США
7.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5
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Manny
2 апреля 2015, 12:51
Ох...Че то по типу Пилы кажись, ну я пойду!!! Обяз!✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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лиса_алиса
2 апреля 2015, 12:51
видела трейлер, что-то мне напоминает звонок и пункт назначения, но я схожу, вдруг неплохой фильм
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Фильм действительно неплохой, задумка же вообще великолепная и до сих пор почти не раскрытая в кино.
Что не понравилось так это очень большое количество резких смен кадра и неожиданной музыки, что вызывает естественную реакцию вздрагивания. Очень меня бесят такие моменты в фильмах ужасов, то есть зрителя пытаются напугать не чем-то страшным, а просто играют на естественных реакциях организма (неожиданность - вздрагивание). С таким же успехом можно резко включить музыку из “Спокойной ночи малыши” сопроводив это резким кадром из той же передачи, и человек от неожиданности вздрогнет, но ведь в этом нет ничего страшного.
Вообщем за фильм 4 с минусом.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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BOSS
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/05/2006 - 10:34:23):
Отвечаю: потому что у нее нет официального производителя (графиня не в счет). Запустили игру в тестирование а кто запустил как и в случае с кассетой Звонка - неизвестно
Ну, дык кассета в Звонке явно любительская её кто угодно мог снять. А игра сделана очень профессионально интересно посмотреть, кто графиню программированию учил ✊ ибо она просто мастер. 😂
2 апреля 2015, 12:51
0
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Полинка
2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела вчера в Меркурии этот фильм. Ничего особенного. Сюжет наипростейший. Было всего-лишь несколько страшных моментов. Хотя может это для любителей видео-игр? Может они воспримут по-другому? Ну не знаю.... Ждем еще отзывов.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Лин
2 апреля 2015, 12:51
✊ неплохое кино. обьясните телько мне может я чтото упустила, почему в конце их осталость трое? ведь одного из парней убили в кустах, где они розы срывали...
2 апреля 2015, 12:51
0
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Mamba
2 апреля 2015, 12:51
бред полнейший. игра актеров и их речи оставляют желать лучшего. временами публика в кинотеатре ржала над диалогами. Фи. тройка создателям фильма
2 апреля 2015, 12:51
0
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romashkaone
2 апреля 2015, 12:51
Дямс, все явно про сериал говорят а не про фильм✊
А фильм, мне лично понравился)))
2 апреля 2015, 12:51
0
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Что не понравилось так это очень большое количество резких смен кадра и неожиданной музыки, что вызывает естественную реакцию вздрагивания. Очень меня бесят такие моменты в фильмах ужасов, то есть зрителя пытаются напугать не чем-то страшным, а просто играют на естественных реакциях организма (неожиданность - вздрагивание). С таким же успехом можно резко включить музыку из “Спокойной ночи малыши” сопроводив это резким кадром из той же передачи, и человек от неожиданности вздрогнет, но ведь в этом нет ничего страшного.
Вообщем за фильм 4 с минусом.
Ну, дык кассета в Звонке явно любительская её кто угодно мог снять. А игра сделана очень профессионально интересно посмотреть, кто графиню программированию учил ✊ ибо она просто мастер. 😂
А фильм, мне лично понравился)))
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