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Остаться в живых
Киноафиша Фильмы Остаться в живых Отзывы о фильме «Остаться в живых»
Stay Alive Остаться в живых 2006 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Отзывы о фильме «Остаться в живых»

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Manny 2 апреля 2015, 12:51
Ох...Че то по типу Пилы кажись, ну я пойду!!! Обяз!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
видела трейлер, что-то мне напоминает звонок и пункт назначения, но я схожу, вдруг неплохой фильм
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Фильм действительно неплохой, задумка же вообще великолепная и до сих пор почти не раскрытая в кино.

Что не понравилось так это очень большое количество резких смен кадра и неожиданной музыки, что вызывает естественную реакцию вздрагивания. Очень меня бесят такие моменты в фильмах ужасов, то есть зрителя пытаются напугать не чем-то страшным, а просто играют на естественных реакциях организма (неожиданность - вздрагивание). С таким же успехом можно резко включить музыку из “Спокойной ночи малыши” сопроводив это резким кадром из той же передачи, и человек от неожиданности вздрогнет, но ведь в этом нет ничего страшного.

Вообщем за фильм 4 с минусом.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
BOSS 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Comon, 23/05/2006 - 10:34:23):Отвечаю: потому что у нее нет официального производителя (графиня не в счет). Запустили игру в тестирование а кто запустил как и в случае с кассетой Звонка - неизвестно

Ну, дык кассета в Звонке явно любительская её кто угодно мог снять. А игра сделана очень профессионально интересно посмотреть, кто графиню программированию учил ✊ ибо она просто мастер. 😂
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Полинка 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела вчера в Меркурии этот фильм. Ничего особенного. Сюжет наипростейший. Было всего-лишь несколько страшных моментов. Хотя может это для любителей видео-игр? Может они воспримут по-другому? Ну не знаю.... Ждем еще отзывов.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Лин 2 апреля 2015, 12:51
✊ неплохое кино. обьясните телько мне может я чтото упустила, почему в конце их осталость трое? ведь одного из парней убили в кустах, где они розы срывали...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mamba 2 апреля 2015, 12:51
бред полнейший. игра актеров и их речи оставляют желать лучшего. временами публика в кинотеатре ржала над диалогами. Фи. тройка создателям фильма
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
romashkaone 2 апреля 2015, 12:51
Дямс, все явно про сериал говорят а не про фильм✊

А фильм, мне лично понравился)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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