Награды и номинации фильма Марокко 1930

Оскар 1931 Оскар 1931
Лучшая женская роль
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
