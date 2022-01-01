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Дом с привидениями
Дом с привидениями, 1987: актеры и роли
Дом с привидениями
1987 / СССР
7.0
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Дом с привидениями, 1987: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ефим Гальперин
В ролях
Леонид Трутнев
Виктор Незнанов
Александр Кулямин
Алексей Горячев
Aleksei Goryachev
В прокате
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