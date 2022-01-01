Дом с привидениями, 1987

Восьмилетняя Оля Николаева не так давно перешла в новую школу. Отношения со 2 “Б” классом, в который попала девочка, не сложились с самого начала. Оля не вписывалась ни в одну компанию, а подстраиваться под чужие интересы и пытаться кому-то понравиться новенькой не хотелось. Однажды местной “королеве” пришла в голову мысль - устроить Оле испытание. Если пройдет - станет в классе своей. Чтобы завоевать расположение одноклассников, девочке предстоит провести несколько часов в таинственном “доме с привидениями”...