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Дом с привидениями Дом с привидениями
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Дом с привидениями, 1987

1987 / СССР
7.0 Оцените
16 голосов
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Восьмилетняя Оля Николаева не так давно перешла в новую школу. Отношения со 2 “Б” классом, в который попала девочка, не сложились с самого начала. Оля не вписывалась ни в одну компанию, а подстраиваться под чужие интересы и пытаться кому-то понравиться новенькой не хотелось. Однажды местной “королеве” пришла в голову мысль - устроить Оле испытание. Если пройдет - станет в классе своей. Чтобы завоевать расположение одноклассников, девочке предстоит провести несколько часов в таинственном “доме с привидениями”...

  • Режиссером картины стал Ефим Гальперин - создатель целого ряда фильмов для детей и юношества. Среди его работ - “Сочинение на вольную тему” (1987), “Старик” (1979), “Вот такие чудеса” (1982) и другие. 
  • Роль Марика Селичева стала второй работой в кино Ярослава Лисоволика - в 1980 году он появился в картине “Незваный друг”. Однако в дальнейшем Лисоволик не стал связывать свою жизнь с актерской профессией. 
  • “Дом с привидениями” был отмечен наградами международных фестивалей фильмов для детей и юношества, которые проходили в Германии, Аргентине и Румынии. 
  • Директора школы Сергея Петровича Качанова сыграл актер с похожей фамилией - народный артист РФ Владимир Качан.

Новой ученице решили устроить испытание: она должна провести час в доме с привидениями. Привидением оказывается большая черная собака...

7.0 Оцените
16 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1987
Возраст 12+
Режиссер
Ефим Гальперин
В ролях
Леонид Трутнев
Виктор Незнанов
Александр Кулямин
Алексей Горячев
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