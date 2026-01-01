РЕанимация – эмоциональная встряска для тех, кто не представляет себе, что анимация может шокировать зрителя прямотой и честностью взгляда на мир глазами подростка. Короткие фильмы по 2–3 минуты о наркотиках, алкоголе, сексе и прочих составляющих нашей повседневной жизни. Трагические истории сменяются комичными ситуациями, философские притчи чередуются с "черным" трешаком. Каждый фильм – рассказ про людей, которых мы знаем или знали, пока они были живы.

Авторство – молодые, но уже культовые режиссеры, художники и комиксисты. Музыка – рок звезды первой величины («АукцЫон», «Крематорий», Маша Макарова, Найк Борзов) и молодые хулиганы (Distemper, Tracktor Bowling, «Небо здесь», «Многоточие»).

РЕанимация – это прорыв новых имен и свежих идей, это "новая волна" российской анимации